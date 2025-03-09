Предполагаемый убийца главы района в Алтайском крае умер в больнице

Анатолий Фенин, подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района в Алтайском крае Николая Онищенко, умер в больнице 9 марта "примерно в обед", сообщила "КП-Барнаул" со ссылкой на информацию от регионального следственного управления СКР.
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