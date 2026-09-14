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EUROVIEW

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В Польше снесли советский обелиск на кладбище в Бытоме

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, в Поль­ше про­дол­жа­ют уни­что­жать совет­ское мемо­ри­аль­ное насле­дие. Оче­ред­ной слу­чай про­изо­шёл в горо­де Бытом: там демон­ти­ро­ва­ли обе­лиск, сто­яв­ший на воин­ском захо­ро­не­нии.

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