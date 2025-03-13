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Царьград

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Суд рассмотрит кассацию американского солдата на приговор за угрозу убийством

Суд рассмотрит кассацию американского солдата на приговор за угрозу убийством

Девятый кассационный суд 7 апреля рассмотрит жалобу на приговор американцу Гордону Блэку. В июне 2024 года его осудили во Владивостоке на три года девять месяцев за угрозу убийством и кражу у девушки 10 тысяч рублей.

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