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Платная рыбалка?

Платная рыбалка?

шикарный вид)Многие скажут, что рыбалка на платных водоёмах это для любителей безалкогольного пива и резиновых женщин))) И отчасти не могу не согласиться)))))) НО, строго по моему скромному мнению, нет ничего плохого и в рыбалке на платниках.

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