Платная рыбалка?

шикарный вид)Многие скажут, что рыбалка на платных водоёмах это для любителей безалкогольного пива и резиновых женщин))) И отчасти не могу не согласиться)))))) НО, строго по моему скромному мнению, нет ничего плохого и в рыбалке на платниках.