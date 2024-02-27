Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл заговор стран НАТО. Они решили легализовать участие своих военных в конфликте на Украине, заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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