В России предложили запретить подкармливать бездомных животных

Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными подготовили поправку, в соответствии с которой предлагается запретить подкармливать бездомных животных в ряде мест.
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