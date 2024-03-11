Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бороздин
    Алгоритм от Бороздина - в статье на Самиздат и дзен "Библия как научный источник истории Мира"5 циклов жизни Вс...
  • Antanas
    Красиво.👍👍👍👍👍.Люблю Ведическую ...
  • Александр Николаевич
    Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день — причем сохранялась он...Веда Словена. Ден...

Веда Словена. День Бога Ярилы.

Веда Словена. День Бога Ярилы.

В архаичных песнях болгар- помаков изданных С. Верковичем в 1874 году под названием «Веда Славена» рассказывается о праздновании нашими предками дня Бога Ярилы, покровителя весеннего Сурьи-Солнца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день — причем сохранялась она долго, вплоть до 19 века. Начинались Ярилины хороводы — празднования в честь прихода весны. ...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх