В архаичных песнях болгар- помаков изданных С. Верковичем в 1874 году под названием «Веда Славена» рассказывается о праздновании нашими предками дня Бога Ярилы, покровителя весеннего Сурьи-Солнца.
Веда Словена. День Бога Ярилы.
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Александр Николаевич
Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день — причем сохранялась она долго, вплоть до 19 века. Начинались Ярилины хороводы — празднования в честь прихода весны. ...
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