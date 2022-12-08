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Эр-Рияд. Выставочный турнир. 1-й круг. Вавринка сыграет с Берреттини, Зверев – с Тимом, Кириос встретится с Норри

Стэн Вавринка сыграет с Маттео Берреттини в первый день выставочного турнира в Саудовской Аравии. Александр Зверев проведет первый матч после травмы.

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