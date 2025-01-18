☀ Суббота была, в первую очередь, ПРЕКРАСНА тем, что можно было отложить все дела на воскресенье.
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☀ Суббота была, в первую очередь, ПРЕКРАСНА тем, что можно было отложить все дела на воскресенье.