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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коваленко набрал 2 очка против «Сиэтла», забив за секунду до конца 3-го периода. У форварда «Колорадо» 6 баллов в 13 матчах

«Колорадо» обыграл «Сиэтл» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий забросил шайбу при игре в большинстве за секунду до завершения третьего периода.

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