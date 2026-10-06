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«Депрессировало — и психануло»: астрономы показали, что 6 октября произошло на Солнце

«Депрессировало — и психануло»: астрономы показали, что 6 октября произошло на Солнце

После небольшого периода «депрессии» Солнце вновь в фазе мощной активности. Этой осенью зафиксировано уже несколько сильных вспышек.

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