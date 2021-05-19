Гости попросили оплатить привезённую еду

Элина МорозоваГости попросили оплатить привезённую еду Насколько нормальна ситуация?Ко мне в гости в загородный дом приехали три студенческие подруги с одним ребёнком.Вернуться к статье7919НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТСТахир СукуровЯ таких друзей - под прессом видел.Валерий ПашнинДуры.ТОТерехов ОлегО времена, о нравы. Надо предъявлять в таком случае прейскурант по гостиничным меркам а еще лучше курортным (крымским) тогда подруги заткнутся.Анна ЭржибоваА кхм как поделили?вот почему нет подруг и встреча только на нейтральной и каждый оплачивает своё....АЕАлександр ЕньшинТак это же бабы! Большинство из них завистливы, эгоистичны и мелочны!Людмила Головина (Онипко)С такими курицами жадными лучше не общаться. Дороже будет.СергейЯ за вариант: Хозяин оплачивает все. Его дом, его гости, его угощения. Не можешь накормить гостей, не приглашай.Ирина Серафимова (Микова)Так ведь не хозяйка счёт выставила. Пришёл в гости с угощение, тебя не просили купить еды? Ну так и не проси вернуть деньгиИрина Серафимова (Микова)Ну а я бы отдала деньги, но с этими больше не встречаласьСергейИра, таким подругам надо встречаться не дома а в кафе. Каждая себе заказала что хочет и оплачивает за себя.ГБГригорий БерсеневПо моим старым- "совочным" - представлениям эта ситуация совершенно несуразна и в моем опыте никогда не проявлялась. О чём уведомляет эта ситуация? С абсолютной определенностью о том, что эти гостьи либо по-настоящему бедны, либо же ощущают себя бедными. А праздника-то и бедным же людям хочется. Это ведь вполне объяснимо. И вообще-то их осуждать, высмеивать тут совсем даже не за что. Пресловутая "фишка" же здесь в том, что эти подруги, сами будучи едины в своем опыте распределения и покрытия расходов на гуляночку, отправляясь в гости по приглашению хозяйки , были убеждены, что она без сомнения такой расклад примет, как правильный, и никаких возражений не выдвинет. Вот тут то и проявляется расслоение общества на людей обеспеченных (состоятельных) и необеспеченных (бедных)! Бедный человек (либо же просто не накормленный) сумеет сугубо внешними средствами представить себя обеспеченным, даже состоятельным - купит обновки "от Версаче" на вьетнамском рынке (поди - разбери, что не в бутике в Столешниковом переулке), выкрасит волосы в полуподвальной парикмахерской (поди - разбери, что не в Салоне красоты), возвеличит себя рассказами о небывалом для него отдыхе на Мальдивах и обширных знакомствах в среде содержанок с Рублевки... Но все раскроется. когда встанет вопрос о расходах на еду! Еда (пища) - это самый надежный оселок для проверки того, каково действительное положение и состояние человека. И вот ведь из-за еды дружеские отношения между участницами этого гуляния теперь расстроились. Из-за еды!... В моем "совковом" опыте такого не бывало.Вера ФедороваМне кажется, дело здесь совершенно не в бедности или богатстве. Всё зависит от воспитанности человека.Михаил ВасильевСреди современных баб таких становится всё больше, а точнее: жадных, завистливых и меркантильных.Natalyрасчетливый не значит жадный завистливый. все уже привыкли считать деньги до копеечки и всегда проверять чеки в магазинах далеко не отходя от кассы всегда смотрим что нам пробил кассир и учтена ли в чеке скидка. квитанцию квартплаты рассматриваем проверяем по строчкам и только потом идем платить не нужные нам услуги типа радиоточка лишние каналы ТВ отключаем и не оплачиваем, проверяем расход воды что там нам насчитали взяли ли оплату по индивидуальному счетчику или закатали тариф. это ВЫ считаете меркантильностью и завистливостью жадностью или всё же нормой поведения современного человека?Михаил ВасильевЕстественно только к нормам взаимоотношений современных женщин, т.к. рассматривался случай с женской вечеринкой.Элина МорозоваА многие мужики даже чашку кофе оплатить даме жадятсяч...Natalyчем отличаются расходы на развлечения и вечеринки от расходов на тот же транспорт до работы или месячный расход на хозяйственно бытовую химию( мыло шампунь стиральный порошки т.д. )разве мы не рассчитываем не учитываем не планируем заранее, что себе можем позволить купить, а что из покупок отложим на другой месяц и купим по скидкам и подешевле? так и с вечеринками поступают обычно женщины. Заранее просчитываются расходы на это мероприятие учитывается всё и спиртное и закуски. сумма делится поровну на всех участниц этого праздничка.... если понимаешь, что для тебя эти траты на вечеринку излишни в твой месячный бюджет они никак не вписываются. то просто отменяешь своё участие в этом мероприятии" встреча подружек"Михаил ВасильевНадо было сразу эти вопросы оговаривать.Михаил ВасильевМы говорим о конкретном примере, а не вообще!Natalyвот женщины то как раз и обговаривают всё всё заранее и даже калькуляцию меню составляют чётко определяя что у них будет на столе а что сегодня на стол не будут подавать)))) на то они и женщины у них не бывает авось да небось да так сойдёт или выкрутимся как нибудь. нет даже траты на отдых и развлечения всегда учитываются в бюджете расходов месячных обязательных платежей. никто из взрослых женщин не позволит себе за одинраз обожраться мороженым пирожным, а потом целый месяц пить воду из под крана закусывая сухой корочкой хлебушка, что из жалости подала соседка.Михаил ВасильевК данному случаю это не относится!Natalyзначит эти подруженьки просто безголовые и безолаберные малолетки инфантильные просто не взрослые ещё деточки крошечки не научившиеся планировать свой бюджет девочки, а не хозяйки матери семейств взрослая женщина это прежде всего бухгалтер и экономист такой структуры/фирмы/компании имя которой"СЕМЬЯ".Имено по тому, что женщины практичны и расчетливы мелочно дотошны их назначают бухгалтнрами в фирме, а вот на должность экономиста финансового директора женщину не назначат, женщина боится вступать в рисковые сделки и не может полностью охватить финансовый проект со всеми издержками и предполагаемой прибылью. она хороший счетный работник но никак не стратег и тактик в финансовой политике фирмы да ещё и долгосрочной))))) так что песенка бухгалтер милый мой бухгалтер это про женщину а не мужчину))))Михаил ВасильевНе исключено!Natalyи всё же, что бы там не говорили, но мне ненравятся манеры наших мужчин вести себя как подгулявший кпчик когда последняя копейка ставится ребром с криками гулять так гулять и лозунгом где Я а где то ЗАВТРА?Эх, загу-загу-загулял, загулял Паренек молодой, молодой В красной, эх, рубашоночке да-да Хорошенький такой. Оп Эх, промо-промо-промотал, промотал Он все свои-то деньжоночки В красной, эх, рубашоночке да-да Хорошенький такой. Эх загу-загу-загу-загубил Он свою молодушку, Бедную головушку, Несчастненький такой. Эх, потерял он улицу, Потерял он родной дом , Потерял цыганочку, В которую влюблен .====== всё же мне ближе и понятнее расчетливость и умение сберегать и грамотно распределять имеющиеся ресурсы. всегда думать об этом ЗАВТРА. женщины никогда не станут ни понапрасну красоваться ни глупо хвастаться, как некоторые представители сильного пола, для которого СИЛЬНЕЕ ВЫШЕ БЫСТРЕЕ просто показатель альфосамцовости и лидерства вожака стаи)))))Михаил ВасильевНе надо всех мужчин, также как и женщин, мазать одной краскойNatalyВы правы,все люди разные.Владимир EвтушенкоЕсли вы этой разницы не понимаете, то о чём с вами говорить?Владимир EвтушенкоВаших мужчин это, возможно, и касается. К счастью для семей, таких идиотов мало среди мужчин.Владимир EвтушенкоВаших мужчин это, возможно, и касается. К счастью для семей, таких идиотов мало среди мужчин.Элина МорозоваТак и говорите о конкретном примере, а не "среди дам"...Елена ДенисоваОй ли. Если посмотреть на современных женщин, то как раз таких глупо хвастающихся и желающих покрасоваться, воз и маленькая тележка. А еще выдать желаемое, за действительное?Galina ShirmanovaТупых и жадных не приглашать )СергейПравильно, только умных, щедрых и весёлых :-)Николай УколовЧё за бред, думаю нужно думать кого в гости приглашать. Ни когда в таких ситуациях не был слава богу.Элина МорозоваТак она и не знала кого приглашала, кроме одной. Просто предложила перенести поход в баню к себе на дачу. В этом и была ее ошибка.Элина МорозоваПредпочитаю встречаться с подругами в кафе. Если это мой день рождения, то оплачиваю шампанское и 1-2 закуски, а также по 1 порции горячего на каждую. Все остальное каждый заказывает по желанию сам, в том числе и десерт.Natalyесли приглашаешь людей к себе в гости не важно ли в городскую квартиру или дачу, но это называется твой ДОМ твоя крепость где ты ХОЗЯИН все расходы и траты только твои проблемы... и только тебе решать как и чем ты будешь гостей удивлять и баловать. хочешь выпендривайся шикуй, хочешь прибедняйся жадничай да скромничай- твой ДОМ твои ПРАВИЛА даже на вечерочек))))Элина МорозоваЯ этими приемами и на даче и дома сыта по горло. И не потому, что расходы. А потому, что для меня такой "праздник" преваращается в ад, в каторгу. Сначала пол дня -день закупаешь продукты , потом день готовишь, потом гостей обслуживаешь и не факт , что это не растянется на пару дней. А потом срач убираешь до бесконечсности...Вера ФедороваАбсолютно согласна с тобой, Наташа.Марина МаксимоваДействительно, зачем тащить людей в дом? Дом это очень интимное, там своя энергетика, которую лучше не нарушать людными вечеринками. Да и оно надо потом гору посуды мыть, вместо приятно проведенного времени? Меня это всегда " умиляет"...гости отдохнут и разойдутся, а именинница потом отмывает следы праздника, который как бы ДЛЯ НЕЕ )))Владимир EвтушенкоС советских времён считалось очень неприличным ходить в гости с пустыми руками. Вы неправы, несёте ересь.Элина МорозоваДа. Чужая энергетика в доме не нужна. Тем более неизвестно насколько она агрессивна. Я часто ощущала после ухода гостей какое то опустошение, какую то чужеродность и неуют...Марина МаксимоваДа ну...Одно дело дети, родители, другое дело подруги. Как голая под их оценивающими взглядами)) Какая хозяйка, чисто ли, что нового купила итд))Элина МорозоваРодственники- это отдельная песня...Марина МаксимоваТоже знаешь... надо выдержать и чтобы всем было хорошо))Владимир EвтушенкоДа, на меня какая-то немощь нападала после ухода кузины моей и жены. Потом я её отвадил ходить к нам в гости.Владимир EвтушенкоИ даже если вы из кожи вылезете, образно говоря, за глаза они будут мыть вам кости, придираясь к любой мелочи.Nikolay GerasimenkoНи хрена себе у тебя подруги!Лора ЛораЭто не подруги, а Потребители!Валерий ФедосеевВстали на западные рельсы. Это не по Русски, такие гости нахрен ненужны .@ВПВАлентина ПлаксинаВот так гости!!! Вот и приглашай ! Ужас. Одно дело договариваться о складчине на какой то праздник, но тут...Людмила АнисинаМдя-с,точно не по нашенски)))СМСергей МихайлюкОт таких "друзей" лучше избавиться! Забыть навсегда!Елена Мамоноваэто всё нужно было обговаривать заранее,а вот с такими подругами лучше не общатьсяирина Северова северова (гуляева)Таких друзей сами знаете за что и в музей. И вообще , давно пора отказаться от приглашений в свой дом большого количества людей. Для этого существуют другие приятные местаВера ФедороваНе знаю...мне кажется, если приглашаешь к себе людей, то будь радушна и гостеприимна. Нечего тут подсчитывать стоимость газа, электричества, моющего средства... и т.п. Всех, кто приходит в наш дом, я искренне жду, и всегда им рада, поэтому и баня, и погреба, и холодильник- всё для гостей. Если принесут что с собой- хорошо, если не принесут- тоже ладно. Если же бывает подобная ситуация, как в посте, и мы идём к кому-то, вот так, девичником, то, да, скидываемся и покупаем всё необходимое, но хозяйку в расчёт, конечно же, не берём. Это же элементарные, хоть и не писаные правила))).NatalyТекст (слова) песни «Кто такая Элис? С нами Вовка, с нами Вадим. Оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой чтоб песни пелись. С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип. И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы в такой компании возьмем да и припремся к Элис. Красиво одевается. Красиво говорит. И знает в совершенстве английский и иврит. Ну а мы с такими рожами возьмем да и припремся к Элис... С нами Юра, с нами Борис. Они когда напьются всегда поют на бис, А мы им аплодируем, но песни их давно приелись. Но им попробуй что-то возразить, Мордой по асфальту тебя начнут возить... Да ну их всех, пойдемте лучше к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы в такой компании возьмем, да и припремся к Элис. ЭЛИС? КТО ТАКАЯ ЭЛИС? Красиво одевается. Красиво говорит. И знает в совершенстве латинский алфавит, Ну а мы, с такими рожами, возьмем да и припремся к Элис... С нами Шурик, с нами Сергей, Он отличный парень не смотря на то, что гей. Да и Боря с Колей тоже как-то странно оделись. А то, что будет дальше - это просто Труба... -ч-ч-ч! Это не любовь это упорно борьба. Но это все потом, а сейчас давайте всё же к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы в такой компании возьмем, да и припремся к Элис. ЭЛИС? КТО ТАКАЯ ЭЛИС? Красиво одевается. Красиво говорит. И лечит паранойю, ОРЗ и простатит. Ну а мы, с такими рожами, возьмем да и припремся к Элис... И все кто с нею были говорят, что она просто прелесть...Вера Федорова😊😊😊NatalyЯ — бесчувственная, самовлюбленная, циничная, эгоистичная скотина. Но у меня, естественно есть и недостатки.Дмитрий КалинкинКонечно, возможно договориться по-разному и заранее. От коллектива зависит, как. Но суть этой безобразной ситуации в том, что поезд уже ушел, а одна дама вдруг встрепенулась и давай махать кулаками после драки! Счета за газ - это уже реакция на наглость, а не убежденность в этой необходимости.ирина Северова северова (гуляева)сто плюсовВера ФедороваДа, скорее всего, Вы правы.Вера Федорова😊🥂Владимир EвтушенкоВы чушь несёте про газ и т. д. А кто хозяйке счёт представил за то, что сами же гости съели? А счёт за газ был ответкой мерзавкам.Владимир EвтушенкоВера в упор это не хочет понять.Вера ФедороваНе знаю, Владимир...мы же все люди разные...Если бы на меня такое пришлось, скорее всего, я бы отдала деньги, но с "подругами" этими делов больше не имела. Устраивать разборки, кто сколько на что потратил, крохоборничать- это не моё. Ситуация, описанная в посте, какая-то нечистоплотная.Владимир EвтушенкоЯ бы поступил также, как и вы.Сергей ТитковВы наверное не внимательно читали... Прочтите ещё рез и ещё раз, пока не поймёте о чём речь в статье.Вера ФедороваВот спасибо за подсказку))).Сергей ХряповТаких друзей за х... и музей! За манду!Лариса АлНикто почему-то не берет в расчет, что пригласила-то она одну, а остальные (с ребенком) заодно нарисовались. Если бы хозяйка попросила купить продукты, это была бы одна ситуация. Если хозяйка ничего не просила, привезли по своему желанию, то абсолютно другая ситуация. А вообще это скотство - выставить счет хозяйке. Будет научена горьким опытомМарина МаксимоваА так то вообще...нефиг приглашать, раз нагружают все эти топки-бани-электричества-срачи после гостей. Пригласила- терпи. Это твоя территория, твой дом. Вечеринки в складчину устраивают на нейтральной территории. Вот поэтому я не устраиваю посиделки дома) Потом претензий меньше. Люди разные))Людмила АнисинаВообще-то что-то мне не верится в такой сюжет в нашей стране.Нет у нас такого менталитета. Пожалуй сочинил автор для большой дискуссии или гости от "евроремонт" ,не тутошные)) ))))Ирина Серафимова (Микова)Посмотрите комментарии выше, есть люди с таким менталитетом в нашей стране.Людмила Анисинадля нас это не типично,но,как в поговорке))),в семье не без урода))АЧАлексей ЧочияОт таких знакомых подруг надо держаться как можно дальше.Борис ВиленскийТаких гостей нельзя и на порог пускать. За свою долгую жизнь никогда с таким не сталкивался.Андрей АверковВспомнил былое... Талонная система: "Если руки помыл с мылом, чай пьешь без сахара!")))Владимир EвтушенкоНу дают офуевшие гости! Да их за версту обходить надо и на порог не пускать.Комментировать
Свежие комментарии