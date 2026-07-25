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Токаев предложил заморозить украинский конфликт

Токаев предложил заморозить украинский конфликт

Конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с лидером России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Виктор
Пусть этот совет он оставит при себе.
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1 м.