Индия в апреле нарастила закупку российской нефти до 41% Индия увеличила импорт российской нефти до 41% в апреле, что следует из июньского отчета ОПЕК.
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Индия в апреле нарастила закупку российской нефти до 41% Индия увеличила импорт российской нефти до 41% в апреле, что следует из июньского отчета ОПЕК.
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