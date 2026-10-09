Сын Авербуха сделал предложение возлюбленной после победы в шоу «Выживалити. Наследники»

Сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой одержал победу не только на экране, но и в жизни!Сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой одержал победу не только на экране, но и в жизни! Мартин АвербухСегодня в эфир вышел финальный выпуск популярного проекта «Пятницы» — «Выживалити.