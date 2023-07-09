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США не позовут Украину в НАТО: что ждёт теперь Незалежную

США не позовут Украину в НАТО: что ждёт теперь Незалежную

Пока президент Украины Зеленский мечется по Европе, беря напрокат самолеты у лидеров европейских государств (в Турцию, например, он прилетел на правительственном лайнере ВВС Чехии), стремясь организовать голосование по приглашению Украины в НАТО, от главного партнера и патрона нынешней Незалежной из Вашингтона поступают недвусмысленные сигналы о бесперспективности подобных потуг Зеленского.

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