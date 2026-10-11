Колумбия: один солдат погиб в результате нападения предполагаемых боевиков Армии национального освобождения (НОА) с фронта Мануэля Васкеса Кастаньо с использованием начиненных бомбами дронов в районе Альтамира Ла-Веги, департамент Каука, в вечерние часы 10 октября.
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