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Контрафронт

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Колумбия: один солдат погиб в результате нападения предполагаемых боевиков Армии национального...

Колумбия: один солдат погиб в результате нападения предполагаемых боевиков Армии национального освобождения (НОА) с фронта Мануэля Васкеса Кастаньо с использованием начиненных бомбами дронов в районе Альтамира Ла-Веги, департамент Каука, в вечерние часы 10 октября.

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