Новый сезон проекта «Балетомания» открывается в Москве

В пятницу на сцене Москонцерт Холла открывается новый сезон проекта «Балетомания», в рамках которого свои лучшие балетные постановки представит Государственный Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова.
В пятницу на сцене Москонцерт Холла открывается новый сезон проекта «Балетомания», в рамках которого свои лучшие балетные постановки представит Государственный Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова.
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