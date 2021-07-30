Культуромания

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Новый сезон проекта «Балетомания» открывается в Москве

Новый сезон проекта «Балетомания» открывается в Москве

В пятницу на сцене Москонцерт Холла открывается новый сезон проекта «Балетомания», в рамках которого свои лучшие балетные постановки представит Государственный Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова.

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