Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выступил в защиту спортивного расследователя Пабло Торре. Журналист столкнулся с расистской травлей в соцсетях со стороны болельщиков форварда «Филадельфии» Леброна Джеймса после того, как начал проверку его вертолетной сделки с компанией Fanatics на предмет обхода потолка зарплат НБА.