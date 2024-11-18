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Собянин: В Павлово-Посадском городском округе силами ПВО сбит еще один БПЛА

Собянин: В Павлово-Посадском городском округе силами ПВО сбит еще один БПЛА

Под Москвой сбит ещё один дрон, сообщил мэр Сергей СобянинСтало известно о ещё одной попытке атаковать Москву с помощью дроне.

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