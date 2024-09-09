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Курский тупик: выяснилось, как ВСУ будут спасать остатки разбитой группировки

Курский тупик: выяснилось, как ВСУ будут спасать остатки разбитой группировки

Курская авантюра ВСУ, похоже, лишь еще больше закрепит за главкомом ВСУ Сырским репутацию «генерала 200» и «мясника».

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Комментарии
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v
viach
Одни пишут, что курская эпопея очень надолго, здесь фанфары?эээ А правда где?
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10 час.
М
Максимов
Вход-рубль, выход-смерть!!!!!
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8 час.
Константин Самарин
Хм... бить по спрятавшемуся в &quot;зеленке&quot; ВСУшнику трехтонной бомбой?
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3 час.

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