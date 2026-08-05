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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о травме колена у Руденко: «Посмотрим, гематома или нет и сможет ли он вернуться к следующему матчу»

Тренер « Локомотива » Михаил Галактионов рассказал о травме Александра Руденко . Нападающий железнодорожников был заменен на 31‑й минуте матча с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.

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