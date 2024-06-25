Под Калугой пройдет Пикник FEST в рамках Дня семьи, любви и верности

13 июля под Калугой пройдет бесплатный семейный фестиваль на базе отдыха "Кукушка". В рамках туристического проекта "Сельское лето" в честь Дня семьи, любви и верности в деревне Новоскаковское Дзержинского района пройдет Пикник Fest.
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