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Под Калугой пройдет Пикник FEST в рамках Дня семьи, любви и верности

Под Калугой пройдет Пикник FEST в рамках Дня семьи, любви и верности

13 июля под Калугой пройдет бесплатный семейный фестиваль на базе отдыха "Кукушка". В рамках туристического проекта "Сельское лето" в честь Дня семьи, любви и верности в деревне Новоскаковское Дзержинского района пройдет Пикник Fest.

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