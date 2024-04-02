Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Родного производителя кровь работает. Просто бизнес и ничего личного.Mash: пасынок Газ...
  • Наталья Котельникова
    Интересно, а где такие умные были раньше? За что свой хлеб едите? Задним умом и огромными людскими потерями страны, н...Семьи мигрантов -...
  • Иван
    Шведские дамы истрят!е"Осторожно, русск...

"Я не рекламирую лекарства": Доктор Мясников предупредил о фейках от его имени

"Я не рекламирую лекарства": Доктор Мясников предупредил о фейках от его имени

Известный теледоктор выразил недоумение по поводу рекламы медпрепаратов с использованием его имени.В эфире программе "О самом главном" на канале "Россия 1" телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как часто узнаёт от случайных людей о рекламе, которая распространятся в Сети от его имени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх