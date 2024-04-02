"Я не рекламирую лекарства": Доктор Мясников предупредил о фейках от его имени

Известный теледоктор выразил недоумение по поводу рекламы медпрепаратов с использованием его имени.В эфире программе "О самом главном" на канале "Россия 1" телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как часто узнаёт от случайных людей о рекламе, которая распространятся в Сети от его имени.