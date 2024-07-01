В Барнауле перекрыли проспект Красноармейский. Как теперь ходят автобусы и трамваи?

Схему движения общественного транспорта изменили из-за масштабных ремонтных работ В Барнауле проводится масштабная реконструкция сетей на одной из главных транспортных артерий краевой столицы – проспекте Красноармейском.
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