Психолог назвала самые распространенные симптомы РПП

Психолог Сапелкина: недоедание или переедание могут быть симптомами РПП В настоящее время наблюдается рост числа случаев расстройств пищевого поведения (РПП) как в России, так и по всему миру, рассказала психолог Варвара Сапелкина.
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