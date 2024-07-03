Психолог Шиманская рассказала, что ревность в отношениях иногда полезна

Психолог, создатель платформы системного развития навыков soft skills SKILLFOLIO.ru Виктория Шиманская в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что ревность считается нормальной эмоцией и иногда она даже полезна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии