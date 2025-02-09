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Снукерист.ру

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История турнира Велш Опен шокирует результатами

История турнира Велш Опен шокирует результатами

Рейтинговый турнир Велш Опен принес множество неожиданных результатов за всю долгую историю, которая начинается с 1992 года, сообщает metrouk Гэри Уилсон — Мартин О’Доннелл (фото: metrouk)Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица 1 раунд - результаты Квалификация - результаты 1 раунд - расписание трансляции Квалификация - расписание трансляции Велш Опен (Welsh Open) является одним из самых продолжительных рейтинговых турниров в календаре снукера и приобрел репутацию одного из самых непредсказуемых.

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