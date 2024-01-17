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  • Владимир Акулов
    Главный  признак  умного  человека  : он  имеет  деньги.9 признаков, что ...

9 признаков, что вы действительно умный человек

9 признаков, что вы действительно умный человек

И вовсе необязательно козырять умными терминами к месту и не к месту. фото: Getty ImagesДействительно умный или только кажется таковым? Некоторые люди умеют вовремя ввернуть в беседу мудреный термин, легко поддерживают любую тему и хорошо сходятся с людьми.

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ВА
Владимир Акулов
Главный  признак  умного  человека  : он  имеет  деньги.
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