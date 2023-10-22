РВИО создаст мемориал федерального значения на линии Вотан в Запорожской области

В канун 80-й годовщины освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков в селе Мордвиновка Запорожской области на месте прорыва линии Вотан торжественно перезахоронили останки 11 советских бойцов, погибших в боях осенью 1943 года.