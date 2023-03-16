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Квартира с молотка: разрешат ли банкротам сохранить ипотечное жилье

Квартира с молотка: разрешат ли банкротам сохранить ипотечное жилье

Обанкротившиеся граждане смогут рассчитывать на сохранение единственного жилья, взятого в ипотеку. Сейчас в случае несостоятельности заемщика оно уходит с молотка, даже если просрочки по ипотеке нет, а проблемы связаны с другими кредиторами.

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