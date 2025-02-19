Что случилось ночью, 19 февраля 2025 года

Медики выявили двустороннюю пневмонию у папы римского Франциска. Терапевтическое лечение усложняет полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии.
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