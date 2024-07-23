В июне Россия поставила в Китай рекордные объемы газа на сумму 737 миллионов долларов

В июне этого года Россия поставила в Китай рекордный объем газа - 737 миллионов долларов. Экспорт газа из России в Китай продолжает расти, увеличившись на 17,4% по сравнению с предыдущим годом и достигнув почти 4 миллиардов долларов в первом полугодии.