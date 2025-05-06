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Новая жертва пожара на улице Генерала Тюленева. Тело обнаружили лишь через сутки

Новая жертва пожара на улице Генерала Тюленева. Тело обнаружили лишь через сутки

Под завалами дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где случился страшный взрыв и пожар, обнаружили ещё одно тело погибшего.

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