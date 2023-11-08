МИД: Россия учитывает попытки Запада склонить Центральную Азию к санкциям

Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что власти РФ принимают необходимые меры по защите связи с партнерами из Центральной Азии в условиях недобросовестной конкуренции и шантажа со стороны Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии