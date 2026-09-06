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Natural Gas 1H — Mixed Signals: Long Exit and Early Short Rotate

Natural Gas 1H — Mixed Signals: Long Exit and Early Short Rotate

Natural Gas 1H — Mixed Signals: Long Exit and Early Short Rotate Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! NovaQuantX Natural Gas Futures (1H) has delivered a strong and clean long trend starting on August 26, with price maintaining momentum for several sessions.

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