Natural Gas 1H — Mixed Signals: Long Exit and Early Short Rotate Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! NovaQuantX Natural Gas Futures (1H) has delivered a strong and clean long trend starting on August 26, with price maintaining momentum for several sessions.
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