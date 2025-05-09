Суннитские священнослужители отменили демонстрацию в Мосуле

Запланированная акция протеста суннитских священнослужителей на севере Ирака в Мосуле против предполагаемого политического вмешательства в руководство Суннитского фонда в Ниневии была внезапно отменена без объявления официальной причины, сообщает Shafaq News со ссылкой на религиозные источники, знакомые с ситуацией.