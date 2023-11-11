Израиль несёт достаточно серьёзные потери в людях и технике.

NK

Nathan Kleeorin

Я думаю, то что сообщает Роман Шкурлатов в это заметке, - лож и фальсификация. Я живу в Беер - Шеве 31 год и знаю как часто слышен гул вертолётов если есть серьезные и многочисленные ранения, как военных так и гражданских лиц. До сих пор я не слышал чтобы вертолёты летали особенно часто в эту войну. Может быть раненых везли на армейских машинах скорой помощи? Газа находится всего в 45 км от беершевской больницы "Сорока". Кстати 14 октября я там был в приёмном покое и за четыре часа видел только одного (!) солдата ЦАХАЛАа легко раненого в левую ногу, вероятно, мелкими осколками на излёте. Солдат шёл "на своих ногах". Теперь о реальных безвозвратных потерях ЦАХАЛа: по армейским данным в ходе наземной они составляют 45 человек. На моей памяти за 32 года армия Израиля ни разу не врала о потеря. Она собственно не врёт и сообщает о потерях потому что они не слишком велики. 250 военнослужащих Израиля действительно погибли или взяты в заложники 7 октября арабскими садистами. Но наши как говорят нащёлкали около забора безопасности , который Хамас прорвал, порядка1500 бандитов Хамаса. Так что господам антисемитам нет причин для особой радости.