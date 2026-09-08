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Суд в Москве запретил искать соседей для аренды жилья «только из славян». Теперь это экстремизм

Суд в Москве запретил искать соседей для аренды жилья «только из славян». Теперь это экстремизм

Юридическая социальная сеть 9111.ru Нейросеть + коллаж Так постановил суд в Москве и признал запрещенными к распространению объявления с пометкой "только для славян".

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