Суд в Москве запретил искать соседей для аренды жилья «только из славян». Теперь это экстремизм

Юридическая социальная сеть 9111.ru Нейросеть + коллаж Так постановил суд в Москве и признал запрещенными к распространению объявления с пометкой "только для славян".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Боевое применение...
- Дизельная сделка ...
- Дизельная сделка ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым