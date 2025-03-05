Стало известно о возможном визите в США Макрона и Стармера

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским для совместного обсуждения конфликта на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.
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