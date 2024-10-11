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Новости СВО. ВСУ навели ВС РФ на свои позиции съемкой роликов в TikTok. Карта боевых действий на Украине на сегодня 12.10.2024

Новости СВО. ВСУ навели ВС РФ на свои позиции съемкой роликов в TikTok. Карта боевых действий на Украине на сегодня 12.10.2024

На этом фоне СМИ узнали об отходе ВСУ с позиций в районе Часова Яра. ВСУ навели ВС РФ на свои позиции съемкой роликов в TikTok Украинские боевики снимали видеоролики в соцсети TikTok прямо возле своего командно-наблюдательного пункта.

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