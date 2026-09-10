Российский ответ на DeepSeek R1 и OpenAI o4-mini: Сбер представил GigaChat 3.5 Reasoning — новая флагманская нейросеть с режимом рассуждений

Меньше токенов — лучше результат в сложных задачах Сбер представил GigaChat 3.5 Reasoning — новую флагманскую мультимодальную нейросеть с режимом рассуждений для решения сложных многоэтапных задач.
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