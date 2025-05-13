Россиянин попытался угнать яхту в США и уплыть на Багамы

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. В американском штате Флорида произошел инцидент с участием 29-летнего гражданина России, который попытался незаконно завладеть яхтой и отправиться на ней к Багамским островам.
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