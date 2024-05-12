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Президент Чехии Павел призвал Европу противостоять России

Президент Чехии Павел призвал Европу противостоять России

Global Look Press/Robert Michael/dpa Европа должна противостоять России, если ее действия идут против интересов Запада, заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с венской газетой Die Presse.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это еще шкурятина чешская.  Облезлая. ПОЧЕМУ его когда называют, то говорят Петр ПАвел. ют.   Получается, вроде как ДВА имени называют...     Фамилия не правильно произносится. Нужно говорит НЕ ПАвел, а ПавЕл. Ударение делается на предпоследнюю букву &quot;е&quot;.   НО КАКОВ ГАДЕНЫШ!!!
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8 час.

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