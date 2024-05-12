Global Look Press/Robert Michael/dpa Европа должна противостоять России, если ее действия идут против интересов Запада, заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с венской газетой Die Presse.
Президент Чехии Павел призвал Европу противостоять России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Это еще шкурятина чешская. Облезлая. ПОЧЕМУ его когда называют, то говорят Петр ПАвел. ют. Получается, вроде как ДВА имени называют... Фамилия не правильно произносится. Нужно говорит НЕ ПАвел, а ПавЕл. Ударение делается на предпоследнюю букву "е". НО КАКОВ ГАДЕНЫШ!!!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии