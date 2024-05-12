Президент Чехии Павел призвал Европу противостоять России

лл

лина любимцева

Это еще шкурятина чешская. Облезлая. ПОЧЕМУ его когда называют, то говорят Петр ПАвел. ют. Получается, вроде как ДВА имени называют... Фамилия не правильно произносится. Нужно говорит НЕ ПАвел, а ПавЕл. Ударение делается на предпоследнюю букву "е". НО КАКОВ ГАДЕНЫШ!!!