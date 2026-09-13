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Газета.ру

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Батраков не попал в стартовый состав "Галатасарая" на матч с "Коджаэлиспором"

Батраков не попал в стартовый состав "Галатасарая" на матч с "Коджаэлиспором"

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков не попал в стартовый состав команды на матч пятого тура чемпионата Турции против «Коджаелиспора».

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