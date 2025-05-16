Steak Lovers
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Steak Lovers

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Просто залили нарезанный банан жидким тестом и пирог почти готов. Проще не придумать

Просто залили нарезанный банан жидким тестом и пирог почти готов. Проще не придумать

Приготовление пирогов может занять целую вечность, даже если вы опытная хозяйка. Но есть способ сделать всё в разы быстрее — пирог «Одно яйцо» готовится всего за 15 минут! Просто заливаем банан тестом и ставим сковороду на минимальный огонь.

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