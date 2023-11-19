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Санчес о сборной Чили: «Три неработающих душа на базе – нужно ждать, чтобы помыться. На стадионе экскременты вытекают прямо в душ. Это сборная или команда 3-го дивизиона?»

Санчес о сборной Чили: «Три неработающих душа на базе – нужно ждать, чтобы помыться. На стадионе экскременты вытекают прямо в душ. Это сборная или команда 3-го дивизиона?»

17 ноября сборная Чили дома сыграла вничью с Парагваем (0:0) в квалификации ЧМ-2026. 22 ноября команда на выезде сыграет против Эквадора.

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