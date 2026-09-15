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Самое жаркое лето в истории наблюдений: 2026 год установил новый температурный рекорд в США

Самое жаркое лето в истории наблюдений: 2026 год установил новый температурный рекорд в США

Спутниковый снимок дыма от лесных пожаров в США / © NASA Рекордный сезон сопровождался аномально высокими температурами практически на всей территории континентальной части США — то есть во всех штатах, кроме Аляски и Гавайев.

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