Самое жаркое лето в истории наблюдений: 2026 год установил новый температурный рекорд в США

Спутниковый снимок дыма от лесных пожаров в США / © NASA Рекордный сезон сопровождался аномально высокими температурами практически на всей территории континентальной части США — то есть во всех штатах, кроме Аляски и Гавайев.
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