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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ершнаволок — не про маленькую рыбку, а про место силы

В старинной деревне живут непростые люди, которые считают, что земля, на которой они живут, придает силы Текст, фото: Алина Гапеева Большой праздник в маленькой деревне Жители деревни Ершнаволок, что расположилась на берегу Крошнозера, в день Петра и Павла по традиции отмечают свой день — престольный праздник церкви в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, построенной […].

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