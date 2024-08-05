Ершнаволок — не про маленькую рыбку, а про место силы

В старинной деревне живут непростые люди, которые считают, что земля, на которой они живут, придает силы Текст, фото: Алина Гапеева Большой праздник в маленькой деревне Жители деревни Ершнаволок, что расположилась на берегу Крошнозера, в день Петра и Павла по традиции отмечают свой день — престольный праздник церкви в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, построенной […].