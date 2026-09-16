Армия России сорвала попытку выхода из волчанского котла группы ВСУ под Гогино

Алексей Коновалов/ТАСС Российские войска за сутки пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Гогино Харьковской области.
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